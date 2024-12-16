https://ria.ru/20241216/anokhin-1989476329.html

Анохин: создадим все условия для людей с инвалидностью

Анохин: создадим все условия для людей с инвалидностью - РИА Новости, 16.12.2024

Анохин: создадим все условия для людей с инвалидностью

Более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) объединяет смоленское отделение "Всероссийского общества инвалидов", в регионе создадим все... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:20

2024-12-16T15:20

2024-12-16T15:20

смоленская область

смоленск

василий анохин

всероссийское общество инвалидов

смоленская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) объединяет смоленское отделение "Всероссийского общества инвалидов", в регионе создадим все условия для таких жителей, сообщил губернатор Василий Анохин. "Более 30 тысяч человек с ОВЗ объединяет смоленское отделение "Всероссийского общества инвалидов". Все они хотят трудиться, заниматься спортом и иметь возможности для развития. Наша задача – создать необходимую инфраструктуру для этого. Сотрудничество правительства области с организацией обсудили с ее новым руководителем – Алексеем Геннадьевичем Бозняковым", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что вопросы развития адаптивного спорта стали ключевыми в рамках этой встречи. Глава региона отметил, что Бозняков хорошо разбирается в теме и сам активно занимается бегом на протезах и баскетболом на колясках. "Договорились активнее строить специальные физкультурные площадки для смолян с ОВЗ по всей области. В 2026 году проведем реконструкцию ФОКа в Смоленске и создадим там все условия для людей с инвалидностью. Для поддержки смоленского общества инвалидов закупим и передадим специально оборудованный автобус для перевозки маломобильных членов организации на спортивные и культурные мероприятия, реабилитационные занятия", - отметил Анохин. Он добавил, что на встрече обсудили еще одну тему – сотрудничество для формирования доступной среды в городах и реабилитации участников СВО. "У общества есть соответствующие компетенции, наработки и опыт. Усилим совместную работу в этом направлении. Благодарю Алексея Геннадьевича за активность в столь важном для области направлении работы! Договорились, что весной вместе примем участие в одном из больших региональных забегов", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20241216/anokhin-1989387221.html

https://ria.ru/20241212/anokhin-1988920029.html

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смоленск, василий анохин, всероссийское общество инвалидов, смоленская область