https://ria.ru/20241216/anokhin-1989387221.html

Анохин: в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев"

Анохин: в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев" - РИА Новости, 16.12.2024

Анохин: в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев"

В рамках выполнения поручений президента России в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев", чтобы твердость, мужество и лидерские качества... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:25

2024-12-16T10:25

2024-12-16T10:25

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В рамках выполнения поручений президента России в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев", чтобы твердость, мужество и лидерские качества бойцов содействовали в решении задач по развитию региона, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Еще один важнейший приоритет – повышение благополучия и достатка российских семей. Улучшение качества жизни смолян – главная цель нашей команды. <…> Благодаря проекту "Новая школа" за 2024 год в регионе капитально отремонтированы и переоснащены шесть школ, а в следующем модернизируем инфраструктуру 14 организаций дошкольного, общего и профессионального образования", - написал Анохин. Он добавил, что также предстоит напряженная работа по реализации 20 новых национальных проектов – основы для дальнейшего развития области и всей страны. "Наша команда сделает все, чтобы оправдать доверие нашего президента и смолян!", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241213/anokhin-1989103145.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин