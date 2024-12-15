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На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
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16:46 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html
На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии
На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что украинская помощь Сирии приведет к спокойствию в регионе, что... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:46
2024-12-15T16:46
в мире
россия
сирия
москва
владимир зеленский
башар асад
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что украинская помощь Сирии приведет к спокойствию в регионе, что позволит Западу дальше продолжать помогать Киеву."Украина явно пытается обменом заполучить сирийские танки, БМП, артиллерию и т.д.", — написал @BullishonMars."Хватит притворяться. Думайте о своем народе, Сирия для вас наименьшая забота", — указал @Real_Politik101."Вы хотели сказать, что Украина готова поддерживать Сирии поставленной вам американской помощью, чтобы мы могли таким образом выпросить еще больше у Байдена", — отметил @tpar141."То есть вы говорите, что собираетесь направить американскую помощь в Сирию?" — возмутился @OsintMonkey."Чем спокойнее другие уголки мира, тем больше вероятность, что вы сможете украсть деньги американских налогоплательщиков", — резюмировал @JeffreyinUSA.На фоне событий в Сирии Зеленский заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html
https://ria.ru/20241215/nato-1989296706.html
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в мире, россия, сирия, москва, владимир зеленский, башар асад
В мире, Россия, Сирия, Москва, Владимир Зеленский, Башар Асад

На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что украинская помощь Сирии приведет к спокойствию в регионе, что позволит Западу дальше продолжать помогать Киеву.
«
"Украина явно пытается обменом заполучить сирийские танки, БМП, артиллерию и т.д.", — написал @BullishonMars.
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"Хватит притворяться. Думайте о своем народе, Сирия для вас наименьшая забота", — указал @Real_Politik101.
«
"Вы хотели сказать, что Украина готова поддерживать Сирии поставленной вам американской помощью, чтобы мы могли таким образом выпросить еще больше у Байдена", — отметил @tpar141.
"То есть вы говорите, что собираетесь направить американскую помощь в Сирию?" — возмутился @OsintMonkey.
«
"Чем спокойнее другие уголки мира, тем больше вероятность, что вы сможете украсть деньги американских налогоплательщиков", — резюмировал @JeffreyinUSA.
На фоне событий в Сирии Зеленский заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
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В миреРоссияСирияМоскваВладимир ЗеленскийБашар Асад
 
 
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