На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что украинская помощь Сирии приведет к спокойствию в регионе, что позволит Западу дальше продолжать помогать Киеву.
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"Украина явно пытается обменом заполучить сирийские танки, БМП, артиллерию и т.д.", — написал @BullishonMars.
"Хватит притворяться. Думайте о своем народе, Сирия для вас наименьшая забота", — указал @Real_Politik101.
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"Вы хотели сказать, что Украина готова поддерживать Сирии поставленной вам американской помощью, чтобы мы могли таким образом выпросить еще больше у Байдена", — отметил @tpar141.
"То есть вы говорите, что собираетесь направить американскую помощь в Сирию?" — возмутился @OsintMonkey.
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"Чем спокойнее другие уголки мира, тем больше вероятность, что вы сможете украсть деньги американских налогоплательщиков", — резюмировал @JeffreyinUSA.
На фоне событий в Сирии Зеленский заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.