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Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 16.12.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:58 15.12.2024 (обновлено: 00:07 16.12.2024)
https://ria.ru/20241215/zakharova-1989336329.html
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 16.12.2024
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T20:58
2024-12-16T00:07
религия
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая иллюстрация происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста. "В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова отметила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом, а изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего. "Святыни захватывают и оприходуют для придания самим себе канонической легитимности. Любым способом… Напомню, что смысл православного поста в воздержании, а не в подмене скоромного "вкусненьким постным", - заключила она. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241215/klopotenko-1989314833.html
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украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире
Религия, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, В мире
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова оценила съемки телешоу в Киево-Печерской лавре словам "бес попутал"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая иллюстрация происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста.
"В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал", - написала она в своем Telegram-канале.
Кулинарное шоу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Верующих возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Вчера, 16:11
Захарова отметила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом, а изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего.
"Святыни захватывают и оприходуют для придания самим себе канонической легитимности. Любым способом… Напомню, что смысл православного поста в воздержании, а не в подмене скоромного "вкусненьким постным", - заключила она.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ
9 декабря, 22:39
 
РелигияУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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