Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Захарова оценила съемки телешоу в Киево-Печерской лавре словам "бес попутал"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая иллюстрация происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста.
"В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал", - написала она в своем Telegram-канале.
"Святыни захватывают и оприходуют для придания самим себе канонической легитимности. Любым способом… Напомню, что смысл православного поста в воздержании, а не в подмене скоромного "вкусненьким постным", - заключила она.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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