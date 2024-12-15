https://ria.ru/20241215/zakharova-1989336329.html

Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 16.12.2024

Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-15T20:58

2024-12-15T20:58

2024-12-16T00:07

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Иисуса Христа - лучшая иллюстрация происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста. "В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова отметила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом, а изготовление "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего. "Святыни захватывают и оприходуют для придания самим себе канонической легитимности. Любым способом… Напомню, что смысл православного поста в воздержании, а не в подмене скоромного "вкусненьким постным", - заключила она. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241215/klopotenko-1989314833.html

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украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире