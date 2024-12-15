https://ria.ru/20241215/yaponiya-1989277606.html

Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен

Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен - РИА Новости, 15.12.2024

Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен

Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма вновь перенесен, сообщение об этом... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:58

2024-12-15T05:58

2024-12-15T05:58

наука

вакаяма (город)

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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма вновь перенесен, сообщение об этом прозвучало в прямом эфире в ходе трансляции менее чем за полчаса до назначенного времени. В качестве предположительных причин, как и в субботу, назван сильный ветер. Однако официальное объявление последует позже. Окно для запуска Kairos-2 открыто до 27 декабря. Вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii была предпринята в субботу, но запуск был отменен из-за сильного ветра. Первый запуск был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.

https://ria.ru/20241214/raketa-1989176336.html

https://ria.ru/20240630/raketa-1956466754.html

вакаяма (город)

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вакаяма (город)