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Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен - РИА Новости, 15.12.2024
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Наука
 
05:58 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/yaponiya-1989277606.html
Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен
Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен - РИА Новости, 15.12.2024
Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен
Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма вновь перенесен, сообщение об этом... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:58
2024-12-15T05:58
наука
вакаяма (город)
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма вновь перенесен, сообщение об этом прозвучало в прямом эфире в ходе трансляции менее чем за полчаса до назначенного времени. В качестве предположительных причин, как и в субботу, назван сильный ветер. Однако официальное объявление последует позже. Окно для запуска Kairos-2 открыто до 27 декабря. Вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii была предпринята в субботу, но запуск был отменен из-за сильного ветра. Первый запуск был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта. Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.
https://ria.ru/20241214/raketa-1989176336.html
https://ria.ru/20240630/raketa-1956466754.html
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вакаяма (город)
Наука, Вакаяма (город)
Запуск японской частной ракеты Kairos-2 вновь отложен

Запуск японской частной ракеты Kairos-2 компании Space One вновь отложен

© Фото : JAXAЗапуск японской ракеты с космодрома
Запуск японской ракеты с космодрома - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : JAXA
Запуск японской ракеты с космодрома. Архивное фото
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Запуск частной ракеты Kairos-2 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма вновь перенесен, сообщение об этом прозвучало в прямом эфире в ходе трансляции менее чем за полчаса до назначенного времени.
В качестве предположительных причин, как и в субботу, назван сильный ветер. Однако официальное объявление последует позже. Окно для запуска Kairos-2 открыто до 27 декабря.
Японский космодром - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Запуск японской частной ракеты отложили менее чем за полчаса до старта
Вчера, 05:35
Вторая попытка запуска частной ракеты Kairos с космодрома Spaceport Kii была предпринята в субботу, но запуск был отменен из-за сильного ветра. Первый запуск был намечен на 9 марта, однако после финального отсчета ракета не полетела. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места, после чего запуск был перенесен на 13 марта. При повторном запуске 13 марта ракета взорвалась в воздухе спустя несколько секунд после старта.
Kairos представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Китайская ракета-носитель частного производства упала в горах
30 июня, 15:44
 
НаукаВакаяма (город)
 
 
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