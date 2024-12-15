https://ria.ru/20241215/vecherinka-1989344376.html
Вечеринка в Техасе закончилась смертью двух несовершеннолетних
Вечеринка в Техасе закончилась смертью двух несовершеннолетних - РИА Новости, 15.12.2024
Вечеринка в Техасе закончилась смертью двух несовершеннолетних
Два несовершеннолетних погибли при стрельбе на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон, США, заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:08
2024-12-15T23:08
2024-12-15T23:53
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два несовершеннолетних погибли при стрельбе на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон, США, заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра. "Шестнадцатилетний мальчик скончался на месте происшествия, 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса", - заявил он журналистам, отметив, что также есть пострадавшие. Вечеринка была организована посредством соцсетей в заброшенном магазине, на ней в основном были несовершеннолетние. Правоохранители пока не располагают информацией о том, кто открыл стрельбу.
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в мире, хьюстон, сша, техас
В мире, Хьюстон, США, Техас
Вечеринка в Техасе закончилась смертью двух несовершеннолетних
При стрельбе на стихийной вечеринке в Хьюстоне погибли два подростка
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два несовершеннолетних погибли при стрельбе на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон, США, заявил помощник начальника полиции Луис Менендес-Сьерра.
"Шестнадцатилетний мальчик скончался на месте происшествия, 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса", - заявил он журналистам, отметив, что также есть пострадавшие.
Вечеринка была организована посредством соцсетей в заброшенном магазине, на ней в основном были несовершеннолетние. Правоохранители пока не располагают информацией о том, кто открыл стрельбу.