https://ria.ru/20241215/valyuta-1989277968.html

Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума - РИА Новости, 15.12.2024

Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:09

2024-12-15T06:09

2024-12-15T06:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые превысили 80 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. Больше всего валютных средств российские граждане хранят в наличной валюте, хотя объем валюты на руках россиян в октябре сократился на 1,1% и составил 93,3 миллиарда долларов. Это минимальное значение с конца зимы 2022 года. Одновременно почти на 2% уменьшились средства на валютных вкладах и счетах россиян - до 40,9 миллиарда долларов. Денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте сократились сразу на 8% и составили по итогам месяца 1,3 миллиарда долларов. А вот депозиты за рубежом пополнились, достигнув в середине осени рекордных 80,1 миллиарда долларов против 79 миллиардов долларов в сентябре. В результате общий объем валютных сбережений граждан сократился на 0,4%, или 800 миллионов долларов, и составил 215,5 миллиарда долларов. Последний раз меньше средств россияне хранили в ноябре прошлого года (213,6 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20241204/putin-1987368768.html

https://ria.ru/20241127/tsb-1986066431.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)