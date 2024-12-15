В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану
Турция опровергла слова якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о необходимости очистить Сирию от курдов.
В социальных сетях, в частности в соцсети Х распространяются заявления, приписываемые Эрдогану и Фидану, в которых утверждается, что они якобы заявили о том, что "первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии", "Сирия будет полностью очищена от курдов".
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"Посты, опубликованные в социальных сетях аккаунтами, пропагандирующими террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), утверждающие, что они являются заявлением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, являются дезинформацией. Нет никакого заявления или выражения нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, как утверждается. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационные кампании, проводимые террористическими организациями для провоцирования общественного мнения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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