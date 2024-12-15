https://ria.ru/20241215/turtsija-1989316829.html

В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану

В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану - РИА Новости, 15.12.2024

В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану

Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:40

2024-12-15T16:40

2024-12-15T17:33

в мире

россия

москва

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о необходимости очистить Сирию от курдов. В социальных сетях, в частности в соцсети Х распространяются заявления, приписываемые Эрдогану и Фидану, в которых утверждается, что они якобы заявили о том, что "первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии", "Сирия будет полностью очищена от курдов". "Посты, опубликованные в социальных сетях аккаунтами, пропагандирующими террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), утверждающие, что они являются заявлением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, являются дезинформацией. Нет никакого заявления или выражения нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, как утверждается. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационные кампании, проводимые террористическими организациями для провоцирования общественного мнения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241212/turtsija-1988758850.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

россия

москва

анкара (провинция)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, анкара (провинция), сирия