Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 15.12.2024 (обновлено: 17:33 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989316829.html
В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану
В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану - РИА Новости, 15.12.2024
В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану
Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:40
2024-12-15T17:33
в мире
россия
москва
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о необходимости очистить Сирию от курдов. В социальных сетях, в частности в соцсети Х распространяются заявления, приписываемые Эрдогану и Фидану, в которых утверждается, что они якобы заявили о том, что "первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии", "Сирия будет полностью очищена от курдов". "Посты, опубликованные в социальных сетях аккаунтами, пропагандирующими террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), утверждающие, что они являются заявлением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, являются дезинформацией. Нет никакого заявления или выражения нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, как утверждается. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационные кампании, проводимые террористическими организациями для провоцирования общественного мнения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/turtsija-1988758850.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
россия
москва
анкара (провинция)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, анкара (провинция), сирия
В мире, Россия, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Анкара (провинция), Сирия
В Анкаре опровергли заявления о курдах в Сирии, приписываемые Эрдогану

Турция опровергла слова якобы Эрдогана о необходимости очистить Сирию от курдов

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла ряд постов в социальных сетях, в которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан якобы заявили о необходимости очистить Сирию от курдов.
В социальных сетях, в частности в соцсети Х распространяются заявления, приписываемые Эрдогану и Фидану, в которых утверждается, что они якобы заявили о том, что "первоначальной целью Турции является ликвидация статуса курдов в Сирии", "Сирия будет полностью очищена от курдов".
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Турции на фоне визита Блинкена заявили, что сыты по горло ложью США
12 декабря, 10:46
«
"Посты, опубликованные в социальных сетях аккаунтами, пропагандирующими террористическую организацию PПK/PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), утверждающие, что они являются заявлением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, являются дезинформацией. Нет никакого заявления или выражения нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, как утверждается. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационные кампании, проводимые террористическими организациями для провоцирования общественного мнения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Анкара (провинция)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала