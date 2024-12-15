https://ria.ru/20241215/tanker-1989300326.html

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер - РИА Новости, 15.12.2024

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер

Еще один танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:12

2024-12-15T13:12

2024-12-15T13:33

керченский пролив

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Еще один танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее пресс-служба ГУ МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощи, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", в район бедствия отправлен также вертолет Ми-8 со спасателями."Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (город Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.Также на базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба.Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20241212/tunis-1988713164.html

https://ria.ru/20241207/sudno-1987883847.html

керченский пролив

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Варвара Скокшина

керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия