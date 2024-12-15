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В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер - РИА Новости, 15.12.2024
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13:12 15.12.2024 (обновлено: 13:33 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/tanker-1989300326.html
В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер
В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер - РИА Новости, 15.12.2024
В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер
Еще один танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:12
2024-12-15T13:33
керченский пролив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Еще один танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее пресс-служба ГУ МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощи, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", в район бедствия отправлен также вертолет Ми-8 со спасателями."Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (город Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.Также на базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба.Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20241212/tunis-1988713164.html
https://ria.ru/20241207/sudno-1987883847.html
керченский пролив
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керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Керченский пролив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер с 14 членами экипажа

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Еще один танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощи, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", в район бедствия отправлен также вертолет Ми-8 со спасателями.
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"Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (город Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.
Также на базе Главного управления организована работа постоянно действующего оперативного штаба.
Помимо этого, всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.
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Керченский проливРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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