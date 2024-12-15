https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html

Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении - РИА Новости, 15.12.2024

Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:33

2024-12-15T22:33

2024-12-15T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

курахово

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. "Кураховское направление остается одним из самых горячих", - говорится в сообщении украинского генштаба в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике". Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курахово

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, курахово, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф