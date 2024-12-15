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Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 15.12.2024 (обновлено: 22:41 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении - РИА Новости, 15.12.2024
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:33
2024-12-15T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
курахово
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. "Кураховское направление остается одним из самых горячих", - говорится в сообщении украинского генштаба в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике". Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
курахово
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в мире, донецкая народная республика, курахово, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ заявил, что Кураховское направление остается одним из самых горячих

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих.
«
"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - говорится в сообщении украинского генштаба в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКураховоДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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