https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении - РИА Новости, 15.12.2024
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:33
2024-12-15T22:33
2024-12-15T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
курахово
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на кураховском направлении, которое, как заявили в ведомстве, остается одним из самых горячих. "Кураховское направление остается одним из самых горячих", - говорится в сообщении украинского генштаба в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике". Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ заявил, что Кураховское направление остается одним из самых горячих