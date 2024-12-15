https://ria.ru/20241215/slovakiya-1989316655.html

Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини

Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини - РИА Новости, 15.12.2024

Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини

Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:37

2024-12-15T16:37

2024-12-15T17:37

в мире

словакия

украина

европа

петер пеллегрини

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. "Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье, добавив, что его мнение основано на информации о развитии конфликта, которую он получает каждый день. Президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее сесть за стол переговоров.

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

словакия

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, европа, петер пеллегрини, россия