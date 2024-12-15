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Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини - РИА Новости, 15.12.2024
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16:37 15.12.2024 (обновлено: 17:37 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/slovakiya-1989316655.html
Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини
Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини - РИА Новости, 15.12.2024
Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини
Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:37
2024-12-15T17:37
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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, считает президент Словакии Петер Пеллегрини. "Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье, добавив, что его мнение основано на информации о развитии конфликта, которую он получает каждый день. Президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее сесть за стол переговоров.
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В мире, Словакия, Украина, Европа, Петер Пеллегрини, Россия
Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини

Президент Словакии Пеллегрини: Украине придется пойти на территориальные уступки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, считает президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье, добавив, что его мнение основано на информации о развитии конфликта, которую он получает каждый день.
Президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее сесть за стол переговоров.
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В миреСловакияУкраинаЕвропаПетер ПеллегриниРоссия
 
 
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