https://ria.ru/20241215/siriya-1989339762.html

Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию

Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию - РИА Новости, 15.12.2024

Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию

Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:01

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV о планах практически полностью отменить обязательный призыв в армию САР. "Армия должна быть добровольной", — сказал он. Как отметил Аль-Джулани, есть вероятность того, что на некоторые специальности будет проводиться призыв на 15-20 дней. Глава ХТШ также сообщил, что все вооруженные формирования распустят, оставив оружие только у государства. В понедельник представитель оппозиции рассказал РИА Новости, что члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии. Среди предлагаемых шагов:Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в Россию, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241212/khtsh-1988871052.html

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