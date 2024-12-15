https://ria.ru/20241215/siriya-1989339762.html
Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию
Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию - РИА Новости, 15.12.2024
Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию
Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria... РИА Новости, 15.12.2024
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV о планах практически полностью отменить обязательный призыв в армию САР. "Армия должна быть добровольной", — сказал он. Как отметил Аль-Джулани, есть вероятность того, что на некоторые специальности будет проводиться призыв на 15-20 дней. Глава ХТШ также сообщил, что все вооруженные формирования распустят, оставив оружие только у государства. В понедельник представитель оппозиции рассказал РИА Новости, что члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии. Среди предлагаемых шагов:Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в Россию, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241212/khtsh-1988871052.html
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в мире, россия, москва, башар асад, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Сирия
Лидер ХТШ намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию
Аль-Джулани намерен почти полностью отменить обязательный призыв в армию Сирии
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV
о планах практически полностью отменить обязательный призыв в армию САР.
"Армия должна быть добровольной", — сказал он.
Как отметил Аль-Джулани, есть вероятность того, что на некоторые специальности будет проводиться призыв на 15-20 дней.
Глава ХТШ также сообщил, что все вооруженные формирования распустят, оставив оружие только у государства.
В понедельник представитель оппозиции рассказал РИА Новости, что члены пришедших к власти в Сирии
группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии.
Среди предлагаемых шагов:
- расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями;
- расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет;
- действовать под эгидой единого правительства;
- объявить о формировании переходного органа власти.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад
, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в Россию, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии
на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.