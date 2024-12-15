https://ria.ru/20241215/siriya-1989332023.html

Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху

Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 15.12.2024

Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху

Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, но намерен определять политику в отношении Дамаска исходя из реалий, складывающихся на местах, заявил в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:50

2024-12-15T19:50

2024-12-15T20:11

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

биньямин нетаньяху

башар асад

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651d58fe1fe088377943c46a88d0c4c3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, но намерен определять политику в отношении Дамаска исходя из реалий, складывающихся на местах, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."Я хочу сказать кое-что относительно Сирии. У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в зависимости от складывающейся на местах ситуации. Я напоминаю, что на протяжении десятилетий Сирия была активным врагом Израиля", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху также заявил, что при президенте Башаре Асаде Сирия неоднократно позволяла другим силам атаковать Израиль со своей территории, а Ирану - вооружать ливанское движение "Хезболлах"."Чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится, мы предприняли ряд интенсивных действий в последние дни... Я дал указание ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ред.) нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи наших границ. Всего за несколько дней мы уничтожили возможности, которые режим Асада создавал десятилетиями", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html

https://ria.ru/20241215/spetsposlannik-1989318944.html

сирия

израиль

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, башар асад, хезболла