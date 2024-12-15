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Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху
Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 15.12.2024
Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху
Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, но намерен определять политику в отношении Дамаска исходя из реалий, складывающихся на местах, заявил в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:50
2024-12-15T19:50
2024-12-15T20:11
обострение ситуации в сирии — 2024
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израиль
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
башар асад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, но намерен определять политику в отношении Дамаска исходя из реалий, складывающихся на местах, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."Я хочу сказать кое-что относительно Сирии. У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в зависимости от складывающейся на местах ситуации. Я напоминаю, что на протяжении десятилетий Сирия была активным врагом Израиля", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху также заявил, что при президенте Башаре Асаде Сирия неоднократно позволяла другим силам атаковать Израиль со своей территории, а Ирану - вооружать ливанское движение "Хезболлах"."Чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится, мы предприняли ряд интенсивных действий в последние дни... Я дал указание ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ред.) нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи наших границ. Всего за несколько дней мы уничтожили возможности, которые режим Асада создавал десятилетиями", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, башар асад, хезболла
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Хезболла
Израиль не заинтересован в противостоянии с Сирией, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен вступать в конфронтацию с Сирией