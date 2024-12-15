Рейтинг@Mail.ru
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 15.12.2024 (обновлено: 07:46 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
Террористы ИГ* (запрещенная в России группировка) активизировались на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске, курдская автономная администрация... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T06:23
2024-12-15T07:46
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
сирийские демократические силы
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b480ac7e475172f776196e74aac394cd.jpg
БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Террористы ИГ* (запрещенная в России группировка) активизировались на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске, курдская автономная администрация призывает международное сообщество оказать поддержку ее вооруженным формированиям, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад."Силы SDF являются частью международной коалиции по борьбе с терроризмом. ИГ* воспользовались состоянием хаоса и свержением режима и расширили подконтрольные им территории … В интересах международного сообщества поддержать SDF как силу, которая сыграла одну из решающих ролей в борьбе с терроризмом", — сказал Ахмад. Курдские формирования SDF после начала конфликта в САР в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал. Их поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241215/siriya-1989274209.html
https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html
https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156018/57/1560185786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a960faa2eb6efaa5d006c1c00ab73cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Сирийские демократические силы, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии

Представитель СДС призвал мировое сообщество не допустить усиления ИГ в Сирии

© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Террористы ИГ* (запрещенная в России группировка) активизировались на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске, курдская автономная администрация призывает международное сообщество оказать поддержку ее вооруженным формированиям, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад.
"Силы SDF являются частью международной коалиции по борьбе с терроризмом. ИГ* воспользовались состоянием хаоса и свержением режима и расширили подконтрольные им территории … В интересах международного сообщества поддержать SDF как силу, которая сыграла одну из решающих ролей в борьбе с терроризмом", — сказал Ахмад.
Бойцы СДС в Табке, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды опасаются повторения ливийского сценария в Сирии
03:22
Курдские формирования SDF после начала конфликта в САР в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал. Их поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада
Вчера, 12:03
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ
13 декабря, 12:33
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадСирийские демократические силыОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала