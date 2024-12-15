https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии

Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии

Террористы ИГ* (запрещенная в России группировка) активизировались на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске, курдская автономная администрация... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:23

2024-12-15T06:23

2024-12-15T07:46

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сирийские демократические силы

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 15 дек - РИА Новости. Террористы ИГ* (запрещенная в России группировка) активизировались на северо-востоке Сирии после смены власти в Дамаске, курдская автономная администрация призывает международное сообщество оказать поддержку ее вооруженным формированиям, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке САР и в Ливане Абдельсалам Ахмад."Силы SDF являются частью международной коалиции по борьбе с терроризмом. ИГ* воспользовались состоянием хаоса и свержением режима и расширили подконтрольные им территории … В интересах международного сообщества поддержать SDF как силу, которая сыграла одну из решающих ролей в борьбе с терроризмом", — сказал Ахмад. Курдские формирования SDF после начала конфликта в САР в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал. Их поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241215/siriya-1989274209.html

https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html

https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html

сирия

россия

дамаск (город)

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024