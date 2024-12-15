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В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО

В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО - РИА Новости, 15.12.2024

В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО

Полиция Южной Кореи задержала нынешнего и бывшего руководителей разведывательного командования министерства обороны страны в рамках расследования введения... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:46

2024-12-15T16:46

2024-12-15T16:47

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СЕУЛ, 15 дек - РИА Новости. Полиция Южной Кореи задержала нынешнего и бывшего руководителей разведывательного командования министерства обороны страны в рамках расследования введения военного положения в стране 3-4 декабря, сообщает агентство Рёнхап. Специальная следственная группа полиции заявила, что они задержали как нынешнего командующего Мун Сан Хо, так и экс-руководителя разведывательного командования минобороны Но Сан Вона. Мун Сан Хо подозревают в том, что он заранее направил войска к парламенту 3 декабря, поскольку военные прибыли на место всего через две минуты после официального объявления военного положения президентом. Предполагается, что командующий знал о плане Юн Сок Ёля или даже участвовал в подготовке к введению военного положения. Но Сан Вон же считается близким помощником бывшего министра обороны Ким Ён Хена, который стал первым фигурантом дела и уже находится под стражей. Как пишет агентство, есть подозрения, что Но Сан Вон, уже будучи гражданским лицом, участвовал в подготовке президентом указа о введении военного положения. Как поясняет агентство, в соответствии с положениями о срочном задержании у полиции есть 48 часов, чтобы допросить подозреваемых. Если полицейские решат не запрашивать официальный ордер в суде по результатам допроса или же суд откажется выдать ордер на арест в течение этого срока, полиция должна будет освободить мужчин. Ранее Центральный районный суд Сеула постановил выдать ордер на арест руководства южнокорейской полиции, подозреваемого в содействии президенту страны Юн Сок Ёлю при введении им военного положения. Сообщалось, что специальная следственная группа полиции Южной Кореи, расследующая дело о попытке насильственного захвата власти, полагает, что руководство южнокорейской полиции заранее знало о планах президента по введению чрезвычайного военного положения и получило от него указания о захвате ключевых органов, контролируемых оппозицией. До этого южнокорейский суд решил заключить под стражу экс-министра обороны Ким Ён Хёна, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения. Ким Ён Хён стал первым фигурантом расследования. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241215/prezident-1989311205.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее