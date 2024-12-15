На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за планы "помогать" Сирии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать "поддержку" Сирии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.
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""Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие", — диктатор Зеленский в щедром настроении", — сыронизировал он.
На фоне событий в Сирии Зеленский ранее заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.