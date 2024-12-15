https://ria.ru/20241215/pomosch-1989278921.html

На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии

На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии - РИА Новости, 15.12.2024

На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии

Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:34

2024-12-15T06:34

2024-12-15T06:44

в мире

сирия

москва

россия

владимир зеленский

башар асад

чей боуз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать "поддержку" Сирии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.""Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие", — диктатор Зеленский в щедром настроении", — сыронизировал он.На фоне событий в Сирии Зеленский ранее заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.

https://ria.ru/20241214/ssha-1989239287.html

https://ria.ru/20241215/peregovory-1989271553.html

сирия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, москва, россия, владимир зеленский, башар асад, чей боуз