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На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
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06:34 15.12.2024 (обновлено: 06:44 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/pomosch-1989278921.html
На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии
На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии - РИА Новости, 15.12.2024
На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии
Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T06:34
2024-12-15T06:44
в мире
сирия
москва
россия
владимир зеленский
башар асад
чей боуз
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать "поддержку" Сирии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.&quot;&quot;Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие&quot;, — диктатор Зеленский в щедром настроении&quot;, — сыронизировал он.На фоне событий в Сирии Зеленский ранее заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
https://ria.ru/20241214/ssha-1989239287.html
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в мире, сирия, москва, россия, владимир зеленский, башар асад, чей боуз
В мире, Сирия, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Башар Асад, Чей Боуз
На Западе набросились на Зеленского после слов о Сирии

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за планы "помогать" Сирии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ирландский журналист и бизнесмен Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о том, что Украина будет оказывать "поддержку" Сирии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.
«

""Украина готова оказывать поддержку Сирии и поставлять продовольствие", — диктатор Зеленский в щедром настроении", — сыронизировал он.

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На фоне событий в Сирии Зеленский ранее заявил, что поручил кабмину Украины наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России.
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В миреСирияМоскваРоссияВладимир ЗеленскийБашар АсадЧей Боуз
 
 
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