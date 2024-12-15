https://ria.ru/20241215/palestina-1989345774.html

Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине

Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине - РИА Новости, 15.12.2024

Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине

Власти Палестины запросили у США оборудование и боеприпасы, чтобы успешно провести операцию против боевиков-исламистов в Дженине на севере Западного берега реки РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:19

2024-12-15T23:19

2024-12-15T23:19

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сша

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махмуд аббас

джо байден

исламский джихад

хамас

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Палестины запросили у США оборудование и боеприпасы, чтобы успешно провести операцию против боевиков-исламистов в Дженине на севере Западного берега реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на палестинских и американских чиновников. Как пишет портал, более года назад боевики в Дженине установили контроль над местным лагерем палестинских беженцев. Недавно президент Палестины Махмуд Аббас поручил главам служб безопасности Палестины провести в Дженине операцию против местной вооруженной группировки, в которую входят боевики, связанные с палестинским движением "Исламский джихад" и палестинским движением ХАМАС, и занять лагерь беженцев, однако боевики оказались вооружены лучше, чем палестинские силовики, из-за чего власти Палестины обратились за помощью к США. "Палестинская администрация передала... список оборудования и боеприпасов, в которых срочно нуждаются палестинские силы безопасности", - говорится в материале портала. Как поясняет Axios, Израиль должен одобрить любую военную помощь Палестинской администрации. По информации источников, представители администрации президента США Джо Байдена в ответ на запрос палестинцев попросили Израиль одобрить для них срочную поставку боеприпасов, касок, бронежилетов, раций, приборов ночного видения, бронированных автомобилей и костюмов для обезвреживания бомб. Власти Палестины решили провести операцию против исламистов в Дженине из страха, что те попытались бы сместить их насильственным путем, вдохновившись успехом вооруженной оппозиции в Сирии, отметили собеседники Axios.

https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html

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сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, сша, израиль, махмуд аббас, джо байден, исламский джихад, хамас