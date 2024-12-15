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Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине - РИА Новости, 15.12.2024
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23:19 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/palestina-1989345774.html
Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине
Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине - РИА Новости, 15.12.2024
Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине
Власти Палестины запросили у США оборудование и боеприпасы, чтобы успешно провести операцию против боевиков-исламистов в Дженине на севере Западного берега реки РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:19
2024-12-15T23:19
в мире
палестина
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Палестины запросили у США оборудование и боеприпасы, чтобы успешно провести операцию против боевиков-исламистов в Дженине на севере Западного берега реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на палестинских и американских чиновников. Как пишет портал, более года назад боевики в Дженине установили контроль над местным лагерем палестинских беженцев. Недавно президент Палестины Махмуд Аббас поручил главам служб безопасности Палестины провести в Дженине операцию против местной вооруженной группировки, в которую входят боевики, связанные с палестинским движением "Исламский джихад" и палестинским движением ХАМАС, и занять лагерь беженцев, однако боевики оказались вооружены лучше, чем палестинские силовики, из-за чего власти Палестины обратились за помощью к США. "Палестинская администрация передала... список оборудования и боеприпасов, в которых срочно нуждаются палестинские силы безопасности", - говорится в материале портала. Как поясняет Axios, Израиль должен одобрить любую военную помощь Палестинской администрации. По информации источников, представители администрации президента США Джо Байдена в ответ на запрос палестинцев попросили Израиль одобрить для них срочную поставку боеприпасов, касок, бронежилетов, раций, приборов ночного видения, бронированных автомобилей и костюмов для обезвреживания бомб. Власти Палестины решили провести операцию против исламистов в Дженине из страха, что те попытались бы сместить их насильственным путем, вдохновившись успехом вооруженной оппозиции в Сирии, отметили собеседники Axios.
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в мире, палестина, сша, израиль, махмуд аббас, джо байден, исламский джихад, хамас
В мире, Палестина, США, Израиль, Махмуд Аббас, Джо Байден, Исламский джихад, ХАМАС
Axios: Палестина попросила у США оружие и боеприпасы для операции в Дженине

Axios: Палестина запросила у США военную помощь для борьбы с боевиками в Дженине

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Палестины запросили у США оборудование и боеприпасы, чтобы успешно провести операцию против боевиков-исламистов в Дженине на севере Западного берега реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на палестинских и американских чиновников.
Как пишет портал, более года назад боевики в Дженине установили контроль над местным лагерем палестинских беженцев. Недавно президент Палестины Махмуд Аббас поручил главам служб безопасности Палестины провести в Дженине операцию против местной вооруженной группировки, в которую входят боевики, связанные с палестинским движением "Исламский джихад" и палестинским движением ХАМАС, и занять лагерь беженцев, однако боевики оказались вооружены лучше, чем палестинские силовики, из-за чего власти Палестины обратились за помощью к США.
«
"Палестинская администрация передала... список оборудования и боеприпасов, в которых срочно нуждаются палестинские силы безопасности", - говорится в материале портала.
Как поясняет Axios, Израиль должен одобрить любую военную помощь Палестинской администрации. По информации источников, представители администрации президента США Джо Байдена в ответ на запрос палестинцев попросили Израиль одобрить для них срочную поставку боеприпасов, касок, бронежилетов, раций, приборов ночного видения, бронированных автомобилей и костюмов для обезвреживания бомб.
Власти Палестины решили провести операцию против исламистов в Дженине из страха, что те попытались бы сместить их насильственным путем, вдохновившись успехом вооруженной оппозиции в Сирии, отметили собеседники Axios.
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