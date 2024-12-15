https://ria.ru/20241215/netanyakhu-1989332313.html

Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом

Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом - РИА Новости, 15.12.2024

Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что провел с избранным президентом США Дональдом Трампом "важный разговор" о необходимости довести до... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:56

2024-12-15T19:56

2024-12-15T20:35

ближний восток

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иран

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хезболла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что провел с избранным президентом США Дональдом Трампом "важный разговор" о необходимости довести до конца победу Израиля в нынешней войне с Ираном и проиранскими силами в регионе.В видеообращении к нации израильский премьер отметил, что Иерусалим не допустит повторного перевооружение ливанского движения "Хезболлах"."Я говорю "Хезболлах" и Ирану недвусмысленно: чтобы предотвратить ваши попытки навредить нам, мы продолжим действовать против вас столько, сколько потребуется, в любой зоне и в любое время. Об этом я вновь говорил вчера с моим другом, избранным президентом США Дональдом Трампом. Это был очень тёплый, дружеский и важный разговор. Мы обсуждали необходимость завершить победу Израиля, а также долго говорили о наших усилиях по освобождению наших пленных", - заявил Нетаньяху.По поводу ситуации с заложниками, которых уже 14 месяцев палестинские радикалы удерживают в секторе Газа, премьер отметил, что Израиль постоянно работает над их освобождением, и добавил, что "чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше".

https://ria.ru/20241215/siriya-1989332023.html

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ближний восток

израиль

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иран

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ближний восток, в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла