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Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом
Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом - РИА Новости, 15.12.2024
Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что провел с избранным президентом США Дональдом Трампом "важный разговор" о необходимости довести до... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:56
2024-12-15T19:56
2024-12-15T20:35
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что провел с избранным президентом США Дональдом Трампом "важный разговор" о необходимости довести до конца победу Израиля в нынешней войне с Ираном и проиранскими силами в регионе.В видеообращении к нации израильский премьер отметил, что Иерусалим не допустит повторного перевооружение ливанского движения "Хезболлах"."Я говорю "Хезболлах" и Ирану недвусмысленно: чтобы предотвратить ваши попытки навредить нам, мы продолжим действовать против вас столько, сколько потребуется, в любой зоне и в любое время. Об этом я вновь говорил вчера с моим другом, избранным президентом США Дональдом Трампом. Это был очень тёплый, дружеский и важный разговор. Мы обсуждали необходимость завершить победу Израиля, а также долго говорили о наших усилиях по освобождению наших пленных", - заявил Нетаньяху.По поводу ситуации с заложниками, которых уже 14 месяцев палестинские радикалы удерживают в секторе Газа, премьер отметил, что Израиль постоянно работает над их освобождением, и добавил, что "чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше".
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ближний восток, в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла
Ближний Восток, В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Нетаньяху заявил о важном разговоре с Трампом
Нетаньяху заявил, что обсудил с Трампом возможную победу Израиля над Ираном