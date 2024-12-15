https://ria.ru/20241215/naryshkin-1989281832.html

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России - РИА Новости, 15.12.2024

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:16

2024-12-15T08:16

2024-12-15T08:16

россия

сергей нарышкин

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России и ответа "Орешником"."Нет, не общался", - сказал Нарышкин.Ранее пресс-бюро СВР сообщало, что обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, ракета "орешник"