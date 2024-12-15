https://ria.ru/20241215/naryshkin-1989281832.html
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России - РИА Новости, 15.12.2024
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:16
2024-12-15T08:16
2024-12-15T08:16
россия
сергей нарышкин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России и ответа "Орешником"."Нет, не общался", - сказал Нарышкин.Ранее пресс-бюро СВР сообщало, что обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, ракета "орешник"
Россия, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире, Ракета "Орешник"
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и "Орешник"