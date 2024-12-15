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Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России - РИА Новости, 15.12.2024
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08:16 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/naryshkin-1989281832.html
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России - РИА Новости, 15.12.2024
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:16
2024-12-15T08:16
россия
сергей нарышкин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России и ответа "Орешником"."Нет, не общался", - сказал Нарышкин.Ранее пресс-бюро СВР сообщало, что обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
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россия, сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире, ракета "орешник"
Россия, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире, Ракета "Орешник"
Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары вглубь России

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и "Орешник"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не общался с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом в контексте ударов киевского режима западным дальнобойным оружием по территории России и ответа "Орешником".
"Нет, не общался", - сказал Нарышкин.
Ранее пресс-бюро СВР сообщало, что обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США
13 декабря, 08:00
 
РоссияСергей НарышкинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ миреРакета "Орешник"
 
 
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