https://ria.ru/20241215/mig-29-1989295333.html

ПВО сбила украинский МиГ-29

ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.12.2024

ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские войска за сутки сбили украинский МиГ-29, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:14

2024-12-15T12:14

2024-12-15T12:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

миг-29

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки сбили украинский МиГ-29, говорится в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, миг-29