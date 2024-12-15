https://ria.ru/20241215/mig-29-1989295333.html
ПВО сбила украинский МиГ-29
ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.12.2024
ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские войска за сутки сбили украинский МиГ-29, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:14
2024-12-15T12:14
2024-12-15T12:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки сбили украинский МиГ-29, говорится в сводке Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29
ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО сбили самолет воздушных сил Украины МиГ-29