https://ria.ru/20241215/medvedi-1989278142.html

Три гималайских медведя в Московском зоопарке ушли в спячку до весны

Три гималайских медведя в Московском зоопарке ушли в спячку до весны - РИА Новости, 15.12.2024

Три гималайских медведя в Московском зоопарке ушли в спячку до весны

С наступлением морозов в Московском зоопарке заснули три гималайских медведя из четырех, они уходят в спячку, когда на улице устанавливается устойчивая... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:20

2024-12-15T06:20

2024-12-15T06:20

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С наступлением морозов в Московском зоопарке заснули три гималайских медведя из четырех, они уходят в спячку, когда на улице устанавливается устойчивая минусовая температура, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Готовить животных к спячке зоологи начинают с ранней осени. Им дают более калорийные корма, чтобы они накопили жировые запасы. Медведи с аппетитом ели более жирные сорта рыбы – кету и горбушу, а также привычные им фрукты, овощи и кашу", - рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что на городской территории Московского зоопарка живут четыре гималайских медведя. Две самки по имени Бабуля и Фаня, а также самец Вася поселились в зоопарке в конце 2022 года, их изъяли у перекупщиков. Зоологи окружили медведей круглосуточной заботой, разработали для них оптимальный рацион, и постепенно они начали набирать вес. "Четвертый гималайский медведь Алладин ещё малышом остался в природе без родителей. Так он оказался в Московском зоопарке. Алладин живет в столице уже 30 лет, его смело можно назвать старожилом Московского зоопарка. Самец Алладин и самка Бабуля живут в экспозиции "Остров зверей" на Новой территории. Каждую зиму они уходят в спячку. Этот сезон не стал для них исключением", - добавили в пресс-службе. В зоопарке уточнили, что гималайские медведи Вася и Фаня живут на Старой территории зоопарка. Они долго приходили в себя после стресса, полученного во время содержания у перекупщиков, сейчас они перестраивают свои биологические ритмы. Самка Фаня в середине декабря впервые за два года жизни в Московском зоопарке успешно ушла в спячку. Вася же оказался более активен и неподатлив сну, скорее всего, этой зимой он уже не будет спать. "В первые дни спячки киперы заходят к животным раз в один-два дня, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Сотрудники заходят максимально бесшумно, свет не включается. Затем основное наблюдение за животными проводится с помощью камер", - отметили в зоопарке.

https://ria.ru/20241128/timofey-1986130516.html

https://ria.ru/20241213/zoopark-1988953295.html

https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html

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общество, московский зоопарк