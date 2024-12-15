https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277754.html
Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово
Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово - РИА Новости, 15.12.2024
Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово
Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T06:05
2024-12-15T06:05
2024-12-15T06:53
специальная военная операция на украине
курахово
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации."Котел" для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили. Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки", — сказал Рогов. По его словам, основные силы ВСУ контратакуют российские позиции западней Успеновки, чтобы пробить коридор для выхода оказавшейся в "котле" группировки. "При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано", — сказал Рогов.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово
Рогов: отряд ВСУ из 700 человек со спецназом попал в окружение южнее Кураховo
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов
сообщал, что ВСУ
угодили в "огневой мешок" южнее Курахово
, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации.
"Котел" для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили. Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки", — сказал Рогов.
По его словам, основные силы ВСУ контратакуют российские позиции западней Успеновки, чтобы пробить коридор для выхода оказавшейся в "котле" группировки.
"При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано", — сказал Рогов.
Курахово — город в западной части ДНР
, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.