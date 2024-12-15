https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277754.html

Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово

Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово - РИА Новости, 15.12.2024

Рогов сообщил об окружении группировки ВСУ южнее Курахово

Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T06:05

2024-12-15T06:05

2024-12-15T06:53

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, в числе которых отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВСУ угодили в "огневой мешок" южнее Курахово, в самом же городе продолжаются бои за его освобождение от украинской оккупации."Котел" для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили. Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки", — сказал Рогов. По его словам, основные силы ВСУ контратакуют российские позиции западней Успеновки, чтобы пробить коридор для выхода оказавшейся в "котле" группировки. "При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано", — сказал Рогов.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины