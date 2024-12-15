В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово
Украинская администрация Курахово занималась принудительной эвакуацией детей
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница украинской городской администрации Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские исполнительные органы принудительно вывозили детей.
"Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун. Очень много людей выехало принудительно. Есть дети, которые сидят в городе по подвалам уже и не месяц, и даже не два", - поделилась она.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним флаг РФ в Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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