https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html

В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово

В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово - РИА Новости, 15.12.2024

В ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово

Бывшая сотрудница украинской городской администрации Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские исполнительные органы принудительно вывозили детей. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T05:51

2024-12-15T05:51

2024-12-15T05:51

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983609794_0:159:3356:2047_1920x0_80_0_0_b9714a9da0038c45fbe4688edfc8e988.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Бывшая сотрудница украинской городской администрации Курахово в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские исполнительные органы принудительно вывозили детей. "Была принудительная эвакуация детей. Родители прятали детей по подвалам, полиция изыскивала по адресам и вывозила принудительно, либо должен был назначаться опекун. Очень много людей выехало принудительно. Есть дети, которые сидят в городе по подвалам уже и не месяц, и даже не два", - поделилась она. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним флаг РФ в Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html

https://ria.ru/20241213/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины