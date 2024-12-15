https://ria.ru/20241215/kirienko-1989345559.html

Кириенко отметил важность проектов выпускников "Мастерской новых медиа"

Кириенко отметил важность проектов выпускников "Мастерской новых медиа" - РИА Новости, 15.12.2024

Кириенко отметил важность проектов выпускников "Мастерской новых медиа"

Проекты выпускников "Мастерской новых медиа" не просто профессиональные и качественные, но и реально помогают людям, от выпускников Мастерской зависит будущее... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:18

2024-12-15T23:18

2024-12-15T23:18

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россия

курская область

донбасс

сергей кириенко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проекты выпускников "Мастерской новых медиа" не просто профессиональные и качественные, но и реально помогают людям, от выпускников Мастерской зависит будущее страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко в ходе общения с выпускниками программы "Мастерская новых медиа" отметил работу выпускников программы и важность проектов, которые они реализуют. "Очень важно, что ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны", - сказал Кириенко, слова которого передает пресс-служба Мастерской. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что сообщество выпускников программы растет не только количественно, но и качественно, реализуется много значимых и ярких проектов. "Вижу очень много интересных, ярких проектов: это шикарный клип "Курс на Курск", который был сделан для поддержки Курской области, целый ряд проектов в новых регионах — в Донбассе, Новороссии; (а также в - ред.) Курске, Белгороде", - добавил он. "Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия - страна возможностей", занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html

https://ria.ru/20241104/buduschee-1981808127.html

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общество, россия, курская область, донбасс, сергей кириенко