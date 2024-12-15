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Кадыров опроверг сообщения о приостановке поставок пшеницы в Сирию - РИА Новости, 15.12.2024
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21:35 15.12.2024 (обновлено: 22:47 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/kadyrov-1989338303.html
Кадыров опроверг сообщения о приостановке поставок пшеницы в Сирию
Кадыров опроверг сообщения о приостановке поставок пшеницы в Сирию - РИА Новости, 15.12.2024
Кадыров опроверг сообщения о приостановке поставок пшеницы в Сирию
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг информацию о приостановке Россией поставки пшеницы в Сирию и заявил, что даже если возникнут... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:35
2024-12-15T22:47
россия
сирия
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
экономика
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг информацию о приостановке Россией поставки пшеницы в Сирию и заявил, что даже если возникнут проблемы, он готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова. "Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу. "Я призываю вас не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнёра и братского народа", - добавил он.
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россия, сирия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), экономика
Россия, Сирия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Экономика
Кадыров опроверг сообщения о приостановке поставок пшеницы в Сирию

Кадыров призвал не слушать слухи от врагов об остановке поставок пшеницы в Сирию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг информацию о приостановке Россией поставки пшеницы в Сирию и заявил, что даже если возникнут проблемы, он готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова.
«
"Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу.
"Я призываю вас не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнёра и братского народа", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
 
РоссияСирияРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Экономика
 
 
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