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Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 15.12.2024
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:16
2024-12-15T22:16
2024-12-15T22:16
надежные люди
запорожская область
андрей кравченко (государственный служащий)
спецоперация
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы, продукты питания и открытки от школьников, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Новороссийские спасатели доставили гуманитарный груз в Запорожскую область. Более полутора тонн самого необходимого передано нашим десантникам", - написал Кравченко в Telegram-канале. По его словам, в гуманитарный груз вошли запчасти для автомобилей, строительные материалы, антитепловизионные покрывала, средства личной гигиены, персональные посылки от родных и продукты питания. С посылками также переданы открытки новороссийских школьников со словами поддержки бойцов и пожеланиями скорейшего завершения спецоперации, добавил глава города.
https://ria.ru/20241003/knigi-1976258083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, андрей кравченко (государственный служащий), спецоперация, краснодарский край, новороссийск
Надежные люди, Запорожская область, Андрей Кравченко (государственный служащий), Спецоперация, Краснодарский край, Новороссийск
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
Новороссийские спасатели доставили 1,5 т гумгруза бойцам в Запорожскую область