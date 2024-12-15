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Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 15.12.2024
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Надежные люди
 
22:16 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gumgruz-1989341074.html
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 15.12.2024
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область
Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:16
2024-12-15T22:16
надежные люди
запорожская область
андрей кравченко (государственный служащий)
спецоперация
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы, продукты питания и открытки от школьников, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Новороссийские спасатели доставили гуманитарный груз в Запорожскую область. Более полутора тонн самого необходимого передано нашим десантникам", - написал Кравченко в Telegram-канале. По его словам, в гуманитарный груз вошли запчасти для автомобилей, строительные материалы, антитепловизионные покрывала, средства личной гигиены, персональные посылки от родных и продукты питания. С посылками также переданы открытки новороссийских школьников со словами поддержки бойцов и пожеланиями скорейшего завершения спецоперации, добавил глава города.
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запорожская область
краснодарский край
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запорожская область, андрей кравченко (государственный служащий), спецоперация, краснодарский край, новороссийск
Надежные люди, Запорожская область, Андрей Кравченко (государственный служащий), Спецоперация, Краснодарский край, Новороссийск
Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область

Новороссийские спасатели доставили 1,5 т гумгруза бойцам в Запорожскую область

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы, продукты питания и открытки от школьников, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«
"Новороссийские спасатели доставили гуманитарный груз в Запорожскую область. Более полутора тонн самого необходимого передано нашим десантникам", - написал Кравченко в Telegram-канале.
По его словам, в гуманитарный груз вошли запчасти для автомобилей, строительные материалы, антитепловизионные покрывала, средства личной гигиены, персональные посылки от родных и продукты питания.
С посылками также переданы открытки новороссийских школьников со словами поддержки бойцов и пожеланиями скорейшего завершения спецоперации, добавил глава города.
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