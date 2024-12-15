https://ria.ru/20241215/gumgruz-1989341074.html

Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область

Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область - РИА Новости, 15.12.2024

Новороссийские спасатели доставили гумгруз бойцам в Запорожскую область

Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:16

2024-12-15T22:16

2024-12-15T22:16

надежные люди

запорожская область

андрей кравченко (государственный служащий)

спецоперация

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Новороссийские спасатели доставили более полутора тонн гуманитарного груза десантникам в Запорожскую область, для бойцов собрали запчасти, стройматериалы, продукты питания и открытки от школьников, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Новороссийские спасатели доставили гуманитарный груз в Запорожскую область. Более полутора тонн самого необходимого передано нашим десантникам", - написал Кравченко в Telegram-канале. По его словам, в гуманитарный груз вошли запчасти для автомобилей, строительные материалы, антитепловизионные покрывала, средства личной гигиены, персональные посылки от родных и продукты питания. С посылками также переданы открытки новороссийских школьников со словами поддержки бойцов и пожеланиями скорейшего завершения спецоперации, добавил глава города.

https://ria.ru/20241003/knigi-1976258083.html

запорожская область

краснодарский край

новороссийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, андрей кравченко (государственный служащий), спецоперация, краснодарский край, новороссийск