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Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 15.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:42 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gryzlov-1989297685.html
Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии
Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 15.12.2024
Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова с днём рождения, отметив его вклад в расширение взаимовыгодного... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:42
2024-12-15T12:42
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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борис грызлов
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова с днём рождения, отметив его вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран. "Поздравляю Вас с днем рождения! Опытный государственный и политический деятель, дипломат, вы многое делаете для расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Беларуси, строительства Союзного государства, укрепления отношений дружбы и добрососедства братских народов", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что профессионализм и разносторонние знания посла, его вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства, повышение качества жизни людей заслуживают уважения.
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россия, белоруссия, борис грызлов, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии

Володин отметил вклад Грызлова в расширение сотрудничества России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВячеслав Володин и Борис Грызлов
Вячеслав Володин и Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вячеслав Володин и Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова с днём рождения, отметив его вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
"Поздравляю Вас с днем рождения! Опытный государственный и политический деятель, дипломат, вы многое делаете для расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Беларуси, строительства Союзного государства, укрепления отношений дружбы и добрососедства братских народов", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что профессионализм и разносторонние знания посла, его вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства, повышение качества жизни людей заслуживают уважения.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияБорис ГрызловВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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