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Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии

Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 15.12.2024

Володин отметил вклад Грызлова в сотрудничество России и Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова с днём рождения, отметив его вклад в расширение взаимовыгодного... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:42

2024-12-15T12:42

2024-12-15T12:42

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

борис грызлов

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова с днём рождения, отметив его вклад в расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран. "Поздравляю Вас с днем рождения! Опытный государственный и политический деятель, дипломат, вы многое делаете для расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Беларуси, строительства Союзного государства, укрепления отношений дружбы и добрососедства братских народов", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он отметил, что профессионализм и разносторонние знания посла, его вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства, повышение качества жизни людей заслуживают уважения.

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