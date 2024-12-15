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"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США - РИА Новости, 15.12.2024
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20:02 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gore-1989332645.html
"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США
"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США - РИА Новости, 15.12.2024
"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США
Поддержка Украины со стороны США принесла Украине только горе и потери, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:02
2024-12-15T20:02
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США принесла Украине только горе и потери, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Вы уже поддержали украинский народ. Мы потеряли территории и почти миллион человек. Ваша поддержка приносит горе", — утверждает она.Этим постом журналистка отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержки США Сирии.Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241213/ssha-1989026270.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша, сергей лавров
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО, Министерство обороны США, Сергей Лавров
"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США

Журналистка Панченко: поддержка США принесла Украине только потери

© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии в Чикаго
Сторонники Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США принесла Украине только горе и потери, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Вы уже поддержали украинский народ. Мы потеряли территории и почти миллион человек. Ваша поддержка приносит горе", — утверждает она.
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Этим постом журналистка отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержки США Сирии.
Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенНАТОМинистерство обороны СШАСергей Лавров
 
 
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