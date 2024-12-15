Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 15.12.2024 (обновлено: 18:28 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/finljandija-1989318332.html
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией - РИА Новости, 15.12.2024
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией
Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах, сообщило русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) —... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:53
2024-12-15T18:28
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
петтери орпо
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989317957_0:359:623:709_1920x0_80_0_0_9ca6ea7799769c5ceb287148057ec30b.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах, сообщило русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) — организатор акции. &quot;Мы призываем к пересмотру решения Государственного совета (правительства. — Прим. ред.) о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки&quot;, — говорится в манифесте.Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти, их согласовали с местными властями. По данным организаторов, в акции в столице приняли участие более ста человек.Среди других требований: прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством. Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. В соответствии с ним правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов, однако в дальнейшем об этом более не упоминалось. Власти республики объяснили это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы сотни или даже тысячи беженцев ждут ее открытия, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом они не привели.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html
https://ria.ru/20241211/finljandija-1988634090.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989317957_0:342:623:809_1920x0_80_0_0_35bb37f5e6fdb9533b79ddf61a16089c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах

© Александровское обществоМитинг в поддержку открытия границ с Россией в Хельсинки
Митинг в поддержку открытия границ с Россией в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Александровское общество
Митинг в поддержку открытия границ с Россией в Хельсинки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах, сообщило русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) — организатор акции.
«

"Мы призываем к пересмотру решения Государственного совета (правительства. — Прим. ред.) о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки", — говорится в манифесте.

На границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией
12 декабря, 23:06
Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти, их согласовали с местными властями. По данным организаторов, в акции в столице приняли участие более ста человек.
Среди других требований: прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.
Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. В соответствии с ним правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.
Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов, однако в дальнейшем об этом более не упоминалось. Власти республики объяснили это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы сотни или даже тысячи беженцев ждут ее открытия, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом они не привели.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ЕК выделит Финляндии средства на усиление контроля на границе с Россией
11 декабря, 16:41
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковПеттери ОрпоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала