https://ria.ru/20241215/finljandija-1989318332.html

В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией - РИА Новости, 15.12.2024

В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах, сообщило русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) —... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:53

2024-12-15T16:53

2024-12-15T18:28

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хельсинки

дмитрий песков

петтери орпо

мария захарова

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах, сообщило русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) — организатор акции. "Мы призываем к пересмотру решения Государственного совета (правительства. — Прим. ред.) о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки", — говорится в манифесте.Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти, их согласовали с местными властями. По данным организаторов, в акции в столице приняли участие более ста человек.Среди других требований: прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством. Закон о выдворении беженцев на границе с Россией вступил в силу 22 июля. В соответствии с ним правительство по согласованию с президентом сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Просители убежища, которые, как считают финские власти, являются инструментом влияния другого государства, не смогут попасть на указанную в решении правительства территорию и будут выдворены.Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов, однако в дальнейшем об этом более не упоминалось. Власти республики объяснили это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы сотни или даже тысячи беженцев ждут ее открытия, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом они не привели.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html

https://ria.ru/20241211/finljandija-1988634090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова