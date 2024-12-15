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Елочные базары в Москве 2024: где купить елку, когда откроются, адреса, цены
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16:20 15.12.2024 (обновлено: 16:27 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/elochnye_bazary-1984825973.html
Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева
Елочные базары в Москве 2024: где купить елку, когда откроются, адреса, цены
Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева
Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников будет открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:20
2024-12-15T16:27
москва
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников будет открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою работу торговые точки в столице России в 2024 году, сколько стоят елки и сосны, как правильно выбрать зеленую красавицу, – в материале РИА Новости. Елочные базары в МосквеНастоящую лесную красавицу с запахом хвои и смолы можно приобрести на елочных базарах Москвы, где предложены разные виды деревьев.Когда открываютсяПродажа живых елей традиционно стартует непосредственно перед новогодними праздниками: 20 декабря, а в некоторых частях столицы елочные базары начнут работу раньше – с 15 декабря и закроются только в канун наступающего 2025 года.Адреса елочных базаров МосквыПосетить елочный базар в преддверии Нового года можно будет в каждом административном округе Москвы. Конкретные даты и точные локации будут известны позже. Информация появится на официальном сайте Москомархитектуры. Все торговые точки ежегодно оформляют в одном стиле и размещают в непосредственной близости к транспортным развязкам, чтобы обеспечить удобство доставки деревьев. Ориентировочное время работы – с 10 утра до 22 часов вечера.Восточный округНа востоке столицы в декабре елочные базары начнут свою работу во всех районах ВАО: на Перовской улице и Уральской, Зеленом проспекте, Миллионной, Саянской и Первомайской улицах, на Сокольническом валу, а также на Семеновской площади, улице Просторной, на Сиреневом бульваре и Новокосинской улице.Западный округПриобрести зеленую красавицу жители Западного административного округа смогут в торговых точках на Мичуринском проспекте, Осеннем бульваре в Крылатском и на Никулинской улице.Северный округЕлочные базары на севере Москвы откроются практически во всех районах округа: на Бескудниковском бульваре, Ленинградском проспекте, на Ангарской, Беломорской и Фестивальной улицах. Торговые точки также планируется открыть на Волоколамском шоссе, в Красностуденческом проезде, на Бутырской, Дегунинской, Дубнинской, Коптевской, Михалковской улицах.Северо-Восточный округКупить елку или сосну в районах СВАО Москвы можно будет на улицах Бажова, Изумрудной, Летчика Бабушкина, Бочкова, на проспекте Мира. Кроме того, планируется, что торговые точки по реализации елок на Новый год будут работать в Бибирево на улице Лескова, в Отрадном на улице Хачатуряна, Снежной и Череповецкой улицах, в Ясном проезде, на ул. Кашенкин Луг.Северо-Западный округНа северо-западе Москвы точки продаж хвойных деревьев разместят на улицах Планерной и Таллинской, в Тушино, Строгино, на ул. Маршала Катукова.Центральный округПродажи елок в Центральном округе стартуют в конце декабря на Верхней Красносельской улице, на Тишинской площади и Земляном валу, на улице Шаболовка, а также на 1-й Дубровской и на Олимпийском проспекте.Южный округВ Южном административном округе Москвы елочные базары расположатся в разных его районах: на улицах Братеевская, Бирюлевская, Домодедовская, Коломенская, Липецкая, Луганская, Мусы Джалиля, Шипиловском проезде, Ясеневой улице, на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре, Севастопольском и Пролетарском проспекте, Ореховом бульваре и на Серпуховском Валу.Юго-Восточный округВ Юго-Восточном административном округе елки можно будет приобрести по Рязанскому проспекту, на Авиамоторной и Зеленодольской улицах, а также на улице Юных Ленинцев.Юго-Западный округСовершить покупку новогодней ели или сосны в Юго-Западном округе столицы можно в нескольких местах: на Азовской улице, Болотниковской, Бунинской аллее, улицах Голубинская, Косыгина, по адресам Ломоносовский и Ленинский проспект, на Литовском бульваре, Нахимовском проспекте, на Молодежной улице, Профсоюзной и Скобелевской, в Теплом Стане, на ул. Новаторов и проспекте 60-летия Октября.Елки с доставкой на домЧтобы создать атмосферу новогоднего волшебства, можно купить живую елку в Москве не выходя из дома. Многие компании предлагают приобрести хвойные деревья разной высоты и видов с доставкой на дом. Кроме того, выбрать онлайн можно не только елку, но и украшения, все привезут и помогут с установкой. Конечно, в этом случае ценник будет дороже, но зато это значительная экономия времени.ЦеныСтоимость на хвойные деревья в этом году вырастет, цена зависит от вида и габаритов. В среднем ценник на ели от 1500 рублей за погонный метр, а вот импортной пихты – до 10 000 рублей за метр. Так, цена полутораметровой ёлки с четырьмя-пятью ярусами веток обойдется примерно в 2000 рублей, сосны – от 4000 рублей, датской елки – от 7000 рублей.Советы по выбору и уходу за елкойПокупать живую ель следует не ранее 20 декабря, чтобы она радовала до Рождества. При покупке хвойного дерева нужно:Важно не только правильно выбрать, но и транспортировать новогоднюю ель и обеспечить дереву достаточное увлажнение, чтобы продлить срок жизни. Устанавливать срезанную ель или сосну рекомендуется в емкость с песком и водой. Можно использовать и подготовленный почвогрунт, в который при необходимости вносят удобрения и даже специальные составы, замедляющие опадение хвои.
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москва, новый год
Москва, Новый год

Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева

© iStock.com / Yelizaveta TomashevskaДевушка выбирает ёлку
Девушка выбирает ёлку - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / Yelizaveta Tomashevska
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Оглавление
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников будет открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою работу торговые точки в столице России в 2024 году, сколько стоят елки и сосны, как правильно выбрать зеленую красавицу, – в материале РИА Новости.

Елочные базары в Москве

Настоящую лесную красавицу с запахом хвои и смолы можно приобрести на елочных базарах Москвы, где предложены разные виды деревьев.
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Когда открываются

Продажа живых елей традиционно стартует непосредственно перед новогодними праздниками: 20 декабря, а в некоторых частях столицы елочные базары начнут работу раньше – с 15 декабря и закроются только в канун наступающего 2025 года.
© РИА Новости / Виталий АньковЁлочный базар
Ёлочный базар - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ёлочный базар

Адреса елочных базаров Москвы

Посетить елочный базар в преддверии Нового года можно будет в каждом административном округе Москвы. Конкретные даты и точные локации будут известны позже. Информация появится на официальном сайте Москомархитектуры. Все торговые точки ежегодно оформляют в одном стиле и размещают в непосредственной близости к транспортным развязкам, чтобы обеспечить удобство доставки деревьев. Ориентировочное время работы – с 10 утра до 22 часов вечера.

Восточный округ

На востоке столицы в декабре елочные базары начнут свою работу во всех районах ВАО: на Перовской улице и Уральской, Зеленом проспекте, Миллионной, Саянской и Первомайской улицах, на Сокольническом валу, а также на Семеновской площади, улице Просторной, на Сиреневом бульваре и Новокосинской улице.
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Западный округ

Приобрести зеленую красавицу жители Западного административного округа смогут в торговых точках на Мичуринском проспекте, Осеннем бульваре в Крылатском и на Никулинской улице.

Северный округ

Елочные базары на севере Москвы откроются практически во всех районах округа: на Бескудниковском бульваре, Ленинградском проспекте, на Ангарской, Беломорской и Фестивальной улицах. Торговые точки также планируется открыть на Волоколамском шоссе, в Красностуденческом проезде, на Бутырской, Дегунинской, Дубнинской, Коптевской, Михалковской улицах.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве

Северо-Восточный округ

Купить елку или сосну в районах СВАО Москвы можно будет на улицах Бажова, Изумрудной, Летчика Бабушкина, Бочкова, на проспекте Мира. Кроме того, планируется, что торговые точки по реализации елок на Новый год будут работать в Бибирево на улице Лескова, в Отрадном на улице Хачатуряна, Снежной и Череповецкой улицах, в Ясном проезде, на ул. Кашенкин Луг.

Северо-Западный округ

На северо-западе Москвы точки продаж хвойных деревьев разместят на улицах Планерной и Таллинской, в Тушино, Строгино, на ул. Маршала Катукова.
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Центральный округ

Продажи елок в Центральном округе стартуют в конце декабря на Верхней Красносельской улице, на Тишинской площади и Земляном валу, на улице Шаболовка, а также на 1-й Дубровской и на Олимпийском проспекте.

Южный округ

В Южном административном округе Москвы елочные базары расположатся в разных его районах: на улицах Братеевская, Бирюлевская, Домодедовская, Коломенская, Липецкая, Луганская, Мусы Джалиля, Шипиловском проезде, Ясеневой улице, на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре, Севастопольском и Пролетарском проспекте, Ореховом бульваре и на Серпуховском Валу.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЁлочный базар в Москве
Ёлочный базар в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ёлочный базар в Москве

Юго-Восточный округ

В Юго-Восточном административном округе елки можно будет приобрести по Рязанскому проспекту, на Авиамоторной и Зеленодольской улицах, а также на улице Юных Ленинцев.

Юго-Западный округ

Совершить покупку новогодней ели или сосны в Юго-Западном округе столицы можно в нескольких местах: на Азовской улице, Болотниковской, Бунинской аллее, улицах Голубинская, Косыгина, по адресам Ломоносовский и Ленинский проспект, на Литовском бульваре, Нахимовском проспекте, на Молодежной улице, Профсоюзной и Скобелевской, в Теплом Стане, на ул. Новаторов и проспекте 60-летия Октября.
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Елки с доставкой на дом

Чтобы создать атмосферу новогоднего волшебства, можно купить живую елку в Москве не выходя из дома. Многие компании предлагают приобрести хвойные деревья разной высоты и видов с доставкой на дом. Кроме того, выбрать онлайн можно не только елку, но и украшения, все привезут и помогут с установкой. Конечно, в этом случае ценник будет дороже, но зато это значительная экономия времени.

Цены

Стоимость на хвойные деревья в этом году вырастет, цена зависит от вида и габаритов. В среднем ценник на ели от 1500 рублей за погонный метр, а вот импортной пихты – до 10 000 рублей за метр. Так, цена полутораметровой ёлки с четырьмя-пятью ярусами веток обойдется примерно в 2000 рублей, сосны – от 4000 рублей, датской елки – от 7000 рублей.
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Советы по выбору и уходу за елкой

Покупать живую ель следует не ранее 20 декабря, чтобы она радовала до Рождества. При покупке хвойного дерева нужно:
  • обратить внимание на срез ствола – широкая кайма темного оттенка свидетельствует о том, что елка долго не простоит;
  • осмотреть ствол дерева – на нем тоже должны быть иголки;
  • прикоснуться к веткам – они гибкие и эластичные, не должны обламываться, а иголки активно осыпаться;
  • оценить цвет иголок и разломить несколько хвоинок – должен появиться характерный смолистый аромат.
Важно не только правильно выбрать, но и транспортировать новогоднюю ель и обеспечить дереву достаточное увлажнение, чтобы продлить срок жизни. Устанавливать срезанную ель или сосну рекомендуется в емкость с песком и водой. Можно использовать и подготовленный почвогрунт, в который при необходимости вносят удобрения и даже специальные составы, замедляющие опадение хвои.
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