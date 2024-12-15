https://ria.ru/20241215/ekipazh-1989314978.html

С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь

С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь - РИА Новости, 15.12.2024

С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь

Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь, сообщили РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:13

2024-12-15T16:13

2024-12-15T16:17

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

происшествия

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Экипаж легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается", - сообщили в экстренных службах.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, для спасения экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. По уточненной информации МЧС РФ, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

керченский пролив

россия

керчь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)