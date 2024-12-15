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С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь - РИА Новости, 15.12.2024
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16:13 15.12.2024 (обновлено: 16:17 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/ekipazh-1989314978.html
С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь
С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь - РИА Новости, 15.12.2024
С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь
Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь, сообщили РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:13
2024-12-15T16:17
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
происшествия
россия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Экипаж легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается", - сообщили в экстренных службах.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, для спасения экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. По уточненной информации МЧС РФ, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
керченский пролив
россия
керчь
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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, происшествия, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Происшествия, Россия, Керчь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
С экипажем поврежденного танкера "Волгонефть 239" установили связь

Экипаж второго поврежденного танкера находится на борту, с ним установили связь

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Экипаж легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается", - сообщили в экстренных службах.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, для спасения экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. По уточненной информации МЧС РФ, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливПроисшествияРоссияКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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