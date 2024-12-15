https://ria.ru/20241215/dtp-1989339618.html
В ЛНР микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В ЛНР микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.12.2024
В ЛНР микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Грузовик и микроавтобус с 17 пассажирами столкнулись в селе Чугинка в ЛНР, пострадали четыре человека, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:56
2024-12-15T21:56
2024-12-15T22:04
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Грузовик и микроавтобус с 17 пассажирами столкнулись в селе Чугинка в ЛНР, пострадали четыре человека, сообщает МЧС России."В ЛНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. В районе села Чугинка столкнулись грузовик и микроавтобус с 17 пассажирами, среди которых был ребенок. Сотрудники МЧС России деблокировали водителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.
https://ria.ru/20241213/dtp-1988937890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, авто, россия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Авто, Россия
В ЛНР микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
МЧС: в ЛНР автобус с 17 пассажирами попал в ДТП, 4 человека госпитализированы