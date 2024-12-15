https://ria.ru/20241215/diplomaty-1989337511.html

Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск - РИА Новости, 15.12.2024

Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

Все белорусские дипломаты вывезены из Сирии в Минск, посол некоторое время будет в столице на консультациях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:23

2024-12-15T21:23

2024-12-15T21:35

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Все белорусские дипломаты вывезены из Сирии в Минск, посол некоторое время будет в столице на консультациях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее в субботу в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России сообщили, что РФ вывезла часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске, а также дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии."С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии вывезены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - проинформировал пресс-секретарь.Он также заявил, что МИД Белоруссии выражает признательность всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на Родину белорусских дипломатов."В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам", - добавил Глаз.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, минск, сирия, белоруссия