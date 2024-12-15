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Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск - РИА Новости, 15.12.2024
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21:23 15.12.2024 (обновлено: 21:35 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/diplomaty-1989337511.html
Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск
Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск - РИА Новости, 15.12.2024
Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск
Все белорусские дипломаты вывезены из Сирии в Минск, посол некоторое время будет в столице на консультациях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:23
2024-12-15T21:35
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минск
сирия
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Все белорусские дипломаты вывезены из Сирии в Минск, посол некоторое время будет в столице на консультациях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее в субботу в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России сообщили, что РФ вывезла часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске, а также дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии."С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии вывезены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - проинформировал пресс-секретарь.Он также заявил, что МИД Белоруссии выражает признательность всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на Родину белорусских дипломатов."В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам", - добавил Глаз.
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в мире, минск, сирия, белоруссия
В мире, Минск, Сирия, Белоруссия
Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

Все белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск, посол пока будет в Дамаске

© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Дамаске
Ситуация в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Все белорусские дипломаты вывезены из Сирии в Минск, посол некоторое время будет в столице на консультациях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Ранее в субботу в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России сообщили, что РФ вывезла часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске, а также дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.
«
"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии вывезены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - проинформировал пресс-секретарь.
Он также заявил, что МИД Белоруссии выражает признательность всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на Родину белорусских дипломатов.
"В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам", - добавил Глаз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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