https://ria.ru/20241215/burjatija-1989315878.html

В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека

В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.12.2024

В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека

Водители и два пассажира легкового автомобиля пострадали при столкновении автомобиля с микроавтобусом "Газель" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:25

2024-12-15T16:25

2024-12-15T16:31

происшествия

авто

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 15 дек – РИА Новости. Водители и два пассажира легкового автомобиля пострадали при столкновении автомобиля с микроавтобусом "Газель" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной автоинспекции. ДТП произошло в воскресенье около 18.35 (13.35 мск) на четвертом километре Заиграевской трассы. "По предварительной информации, в результате столкновения микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля "Ниссан Прогресс" пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель иномарки. В момент ДТП пассажиров в микроавтобусе не было", - сообщил собеседник агентства. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20241017/avtobus-1978435831.html

республика бурятия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, республика бурятия