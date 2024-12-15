https://ria.ru/20241215/burjatija-1989315878.html
В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека
В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.12.2024
В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека
Водители и два пассажира легкового автомобиля пострадали при столкновении автомобиля с микроавтобусом "Газель" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:25
2024-12-15T16:25
2024-12-15T16:31
происшествия
авто
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 15 дек – РИА Новости. Водители и два пассажира легкового автомобиля пострадали при столкновении автомобиля с микроавтобусом "Газель" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной автоинспекции. ДТП произошло в воскресенье около 18.35 (13.35 мск) на четвертом километре Заиграевской трассы. "По предварительной информации, в результате столкновения микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля "Ниссан Прогресс" пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель иномарки. В момент ДТП пассажиров в микроавтобусе не было", - сообщил собеседник агентства. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20241017/avtobus-1978435831.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика бурятия
Происшествия, Авто, Республика Бурятия
В ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса в Бурятии