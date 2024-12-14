Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед зданием парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Зурабишвили прошлась пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, она не делала никаких заявлений, лишь коротко ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.
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Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста аплодисментами встретили ее появление на проспекте.
В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории страны, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Зурабишвили заявила, что не уйдет со своего поста. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
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