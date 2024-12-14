https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии

Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии - РИА Новости, 14.12.2024

Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед парламентом Грузии

Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед зданием парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента Грузии, передает корреспондент... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:07

2024-12-14T09:07

2024-12-14T16:07

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989184004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42cab1cfd8c37b8dd1e36bf46d03ec3e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком перед зданием парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Зурабишвили прошлась пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, она не делала никаких заявлений, лишь коротко ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста аплодисментами встретили ее появление на проспекте.В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Это первые выборы в истории страны, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Президент Зурабишвили заявила, что не уйдет со своего поста. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/gruziya-1988769740.html

https://ria.ru/20241213/zurabishvili-1989142682.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента А тем временем Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента прошлась по проспекту Руставели. Журналистам сказала, что "идет на работу". Саломе Зурабишвили считает себя единственной легитимной властью в стране. 2024-12-14T09:07 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024