https://ria.ru/20241214/zerno-1989201417.html

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию - РИА Новости, 14.12.2024

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:11

2024-12-14T14:11

2024-12-14T14:11

экономика

сирия

россия

ближний восток

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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам. "Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он. Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком. По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.

https://ria.ru/20241114/rossija-1983816181.html

сирия

россия

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экономика, сирия, россия, ближний восток