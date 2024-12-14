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Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию - РИА Новости, 14.12.2024
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14:11 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/zerno-1989201417.html
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию - РИА Новости, 14.12.2024
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:11
2024-12-14T14:11
экономика
сирия
россия
ближний восток
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам. "Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он. Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком. По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.
https://ria.ru/20241114/rossija-1983816181.html
сирия
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экономика, сирия, россия, ближний восток
Экономика, Сирия, Россия, Ближний Восток
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию

Зернин: российские экспортеры зерна не планируют сокращать контракты с Сирией

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам.
"Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он.
Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком.
По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В России собрали 130 миллионов тонн зерна
14 ноября, 18:27
 
ЭкономикаСирияРоссияБлижний Восток
 
 
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