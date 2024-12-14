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"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 14.12.2024 (обновлено: 15:46 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/zelenskiy-1989193351.html
"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском
"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 14.12.2024
"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском
Нежелание Владимира Зеленского останавливать боевые действия совпадает с мышлением Адольфа Гитлера, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:19
2024-12-14T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
адольф гитлер
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского останавливать боевые действия совпадает с мышлением Адольфа Гитлера, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."То есть продолжение мясорубки с потерей людей и территорий связано для него (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) в первую очередь с тем, что он уже не может остановиться. Выиграть или умереть — с таким лозунгом Гитлер вошел в бункер в 1945-м (из которого уже не вышел). Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение — выиграть или умереть", — считает он.Дубинский добавил, что для своего окружения Зеленский может стать разменной монетой в обмен на гарантии безопасности от союзников.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Специальная военная операция на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом Путиным.В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
https://ria.ru/20241214/zelenskiy-1989176901.html
https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, адольф гитлер, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Верховная Рада Украины
"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском

Депутат Дубинский: Зеленский мыслит как Гитлер

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского останавливать боевые действия совпадает с мышлением Адольфа Гитлера, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"То есть продолжение мясорубки с потерей людей и территорий связано для него (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) в первую очередь с тем, что он уже не может остановиться. Выиграть или умереть — с таким лозунгом Гитлер вошел в бункер в 1945-м (из которого уже не вышел). Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение — выиграть или умереть", — считает он.
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Дубинский добавил, что для своего окружения Зеленский может стать разменной монетой в обмен на гарантии безопасности от союзников.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
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В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Специальная военная операция на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом Путиным.
В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерВерховная Рада Украины
 
 
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