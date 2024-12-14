"Выиграть или умереть". В Раде резко высказались о Зеленском
Депутат Дубинский: Зеленский мыслит как Гитлер
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского останавливать боевые действия совпадает с мышлением Адольфа Гитлера, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"То есть продолжение мясорубки с потерей людей и территорий связано для него (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) в первую очередь с тем, что он уже не может остановиться. Выиграть или умереть — с таким лозунгом Гитлер вошел в бункер в 1945-м (из которого уже не вышел). Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение — выиграть или умереть", — считает он.
Дубинский добавил, что для своего окружения Зеленский может стать разменной монетой в обмен на гарантии безопасности от союзников.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
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13 декабря, 16:59
В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Специальная военная операция на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом Путиным.
В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.