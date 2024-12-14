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Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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16:56 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/zapad-1989230197.html
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев
Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:56
2024-12-14T16:56
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополюсную модель мироустройства. При этом, используется весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств: от торговых войн, незаконных экономических санкций, до государственных переворотов и "цветных революций", прямой агрессии и даже геноцида целых народов", - сказал Медведев во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев

Медведев: Запад использует весь арсенал для давления на непокорные страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополюсную модель мироустройства. При этом, используется весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств: от торговых войн, незаконных экономических санкций, до государственных переворотов и "цветных революций", прямой агрессии и даже геноцида целых народов", - сказал Медведев во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Запад пытается не утратить влияние в бывших колониях, заявил Медведев
Вчера, 16:19
 
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