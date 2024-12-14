https://ria.ru/20241214/zapad-1989230197.html
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев
Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:56
2024-12-14T16:56
2024-12-14T16:56
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад пытается сохранить свое доминирование в мире, используя весь арсенал для давления на непокорные государства, заявил в субботу зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополюсную модель мироустройства. При этом, используется весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств: от торговых войн, незаконных экономических санкций, до государственных переворотов и "цветных революций", прямой агрессии и даже геноцида целых народов", - сказал Медведев во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Запад пытается сохранить доминирование в мире, заявил Медведев
Медведев: Запад использует весь арсенал для давления на непокорные страны