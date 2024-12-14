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Запад пытается не утратить влияние в бывших колониях, заявил Медведев
Запад пытается не утратить влияние в бывших колониях, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Запад пытается не утратить влияние в бывших колониях, заявил Медведев
Запад отчаянно пытается не утратить влияние в своих бывших колониях, сказал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:19
2024-12-14T16:19
2024-12-14T16:20
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад отчаянно пытается не утратить влияние в своих бывших колониях, сказал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Запад отчаянно пытается не утратить своего влияния на бывшие колонии, сохранить однополярную модель мироустройства, при этом используется весь арсенал методов давления и устрашения непокорных государств", - сказал он в ходе съезда. По его словам, Россия при этом выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка. Медведев отметил, что Россию в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989224876.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Запад пытается не утратить влияние в бывших колониях, заявил Медведев
Медведев: Запад отчаянно пытается не утратить влияние в бывших колониях