https://ria.ru/20241214/zapad-1989193746.html
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:20
2024-12-14T12:20
2024-12-14T12:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - сообщило российское военное ведомство.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ, рассказали в ведомстве."Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
"Запад" улучшил тактическое положение в зоне СВО и отразил две контратаки ВСУ