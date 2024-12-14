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Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 14.12.2024 (обновлено: 12:32 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/zapad-1989193746.html
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:20
2024-12-14T12:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - сообщило российское военное ведомство.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ, рассказали в ведомстве."Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

"Запад" улучшил тактическое положение в зоне СВО и отразил две контратаки ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - сообщило российское военное ведомство.
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Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ, рассказали в ведомстве.
"Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", - добавили в МО РФ.
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