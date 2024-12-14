https://ria.ru/20241214/zapad-1989193746.html

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.12.2024

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:20

2024-12-14T12:20

2024-12-14T12:32

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 540 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", - сообщило российское военное ведомство.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ, рассказали в ведомстве."Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155 самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины