https://ria.ru/20241214/zakharova-1989201602.html
Захарова сравнила Каллас с героиней фильма "Красота по-американски"
Захарова сравнила Каллас с героиней фильма "Красота по-американски" - РИА Новости, 14.12.2024
Захарова сравнила Каллас с героиней фильма "Красота по-американски"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:12
2024-12-14T14:12
2024-12-14T14:12
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией. Она обратила внимание на слова Каллас о том, что в случае, если получится "справиться с Россией", то решатся многие проблемы, в том числе на Украине, в Грузии, Африке, Иране и даже на Ближнем Востоке. По словам Захаровой, даже издание Politico отмечает, что экс-премьер Эстонии "чересчур сконцентрирована на России, её русофобия даже в их глазах носит совсем уж нездоровый, маниакальный оттенок". "Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Официальный представитель МИД напомнила, что пока Каллас вводила санкции против России, компания её мужа торговала с РФ. "У истерички-риэлтора в фильме ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, мужа убивает сосед-нацист, дочка сбегает от всего этого ужаса… Они могут сколько угодно повторять мантру про "стратегическое поражение России", но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу. Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20241122/zakharova-1985288332.html
https://ria.ru/20241113/germanija-1983454579.html
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в мире, россия, украина, грузия, мария захарова, кайя каллас
В мире, Россия, Украина, Грузия, Мария Захарова, Кайя Каллас
Захарова сравнила Каллас с героиней фильма "Красота по-американски"
Захарова назвала Каллас истеричной героиней фильма "Красота по-американски"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас напоминает истеричную героиню фильма "Красота по-американски" своей маниакальной русофобией.
Она обратила внимание на слова Каллас
о том, что в случае, если получится "справиться с Россией", то решатся многие проблемы, в том числе на Украине
, в Грузии
, Африке
, Иране
и даже на Ближнем Востоке
. По словам Захаровой
, даже издание Politico отмечает, что экс-премьер Эстонии
"чересчур сконцентрирована на России
, её русофобия даже в их глазах носит совсем уж нездоровый, маниакальный оттенок".
"Это её заявление напоминает фрагмент фильма "Красота по-американски", где риэлтор Кэролайн Бёрнем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом (I will sell this house today!), потому что так решила, и, это, в свою очередь устранит все её личные и семейные проблемы. Она может, она сделает, она решила! В это же время муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД напомнила, что пока Каллас вводила санкции против России, компания её мужа торговала с РФ.
"У истерички-риэлтора в фильме ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, мужа убивает сосед-нацист, дочка сбегает от всего этого ужаса… Они могут сколько угодно повторять мантру про "стратегическое поражение России", но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу. Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?", - подчеркнула Захарова.