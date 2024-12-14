https://ria.ru/20241214/yug-1989193951.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины, говорится в сводке... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:22

2024-12-14T12:22

2024-12-14T12:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубица Д-30.

https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины