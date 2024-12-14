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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины, говорится в сводке... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:22
2024-12-14T12:22
2024-12-14T12:32
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины, говорится в сводке Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубица Д-30.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне ответственности группировки "Юг"