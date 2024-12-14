"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского
Британский дипломат Прауд: Зеленскому выгодно продолжать конфликт
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — считает он.
"Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет", — подытожил Прауд.
Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
13 декабря, 16:59