https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html

"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского

"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского - РИА Новости, 14.12.2024

"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:33

2024-12-14T15:33

2024-12-14T16:43

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — считает он.По его словам, когда Зеленский приезжает в США и Европу, к нему там "относятся как к герою, встречают аплодисментами"."Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет", — подытожил Прауд.Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html

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в мире, украина, великобритания, москва, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины