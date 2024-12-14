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"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского - РИА Новости, 14.12.2024
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15:33 14.12.2024 (обновлено: 16:43 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html
"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского
"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского - РИА Новости, 14.12.2024
"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:33
2024-12-14T16:43
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах &lt;…&gt;. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — считает он.По его словам, когда Зеленский приезжает в США и Европу, к нему там "относятся как к герою, встречают аплодисментами"."Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет", — подытожил Прауд.Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html
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в мире, украина, великобритания, москва, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Как к герою". На Западе раскрыли, в чем кроется выгода Зеленского

Британский дипломат Прауд: Зеленскому выгодно продолжать конфликт

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно не заканчивать конфликт на Украине, заявил бывший британский дипломат и посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — считает он.
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По его словам, когда Зеленский приезжает в США и Европу, к нему там "относятся как к герою, встречают аплодисментами".
"Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет", — подытожил Прауд.
Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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13 декабря, 16:59
 
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