Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму
Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму в 2026 году
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2026 году.
В субботу в национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
"Уже сейчас нужно начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые предстоят в 2026 году", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.
Он добавил, что единый день голосования в следующем году станет для партии проверкой качества ее работы с избирателями и готовности к большому электоральному циклу.