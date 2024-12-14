https://ria.ru/20241214/vybory-1989224187.html

Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму

Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:08

2024-12-14T16:08

2024-12-14T16:27

госдума рф

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2026 году.В субботу в национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Уже сейчас нужно начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые предстоят в 2026 году", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.Он добавил, что единый день голосования в следующем году станет для партии проверкой качества ее работы с избирателями и готовности к большому электоральному циклу.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222609.html

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Варвара Скокшина

госдума рф, политика, россия, дмитрий медведев