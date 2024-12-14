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Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму - РИА Новости, 14.12.2024
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16:08 14.12.2024 (обновлено: 16:27 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vybory-1989224187.html
Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму
Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:08
2024-12-14T16:27
госдума рф
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2026 году.В субботу в национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Уже сейчас нужно начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые предстоят в 2026 году", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.Он добавил, что единый день голосования в следующем году станет для партии проверкой качества ее работы с избирателями и готовности к большому электоральному циклу.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989222609.html
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госдума рф, политика, россия, дмитрий медведев
Госдума РФ, Политика, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму

Медведев призвал уже сейчас начать подготовку к выборам в Госдуму в 2026 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал уже сейчас начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2026 году.
В субботу в национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев назвал победу Путина на выборах неоспоримой
Вчера, 16:02
"Уже сейчас нужно начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную думу, которые предстоят в 2026 году", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.
Он добавил, что единый день голосования в следующем году станет для партии проверкой качества ее работы с избирателями и готовности к большому электоральному циклу.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В ЕР ежегодно вступают десятки тысяч человек, заявил Медведев
Вчера, 16:12
 
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