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ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

ВСУ в курском приграничье за сутки потеряли более 200 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:18

2024-12-14T13:18

2024-12-14T13:18

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ в курском приграничье за сутки потеряли более 200 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241214/vsu-1989192842.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)