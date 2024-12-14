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В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 14.12.2024 (обновлено: 09:19 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vsu-1989182698.html
В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области
В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024
В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области
Более 30 боевиков ВСУ и три опорных пункта уничтожено в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:52
2024-12-14T09:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 боевиков ВСУ и три опорных пункта уничтожено в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны, сообщается на сайте Росгвардии. "Военнослужащие спецподразделений группировки войск (сил) Росгвардии, выполняющие задачи на территории Курской области, продолжают выявлять и уничтожать замаскированные позиции личного состава и техники украинских боевиков. Совместно с подразделениями Минобороны России в ходе огневого налета уничтожено более 30 боевиков ВСУ, техника и вооружение противника. В результате комплексного применения FPV-дронов, танка и артиллерии огневая группа спецназа Росгвардии уничтожила три опорных пункта и два расчета АГС противника, а также точными сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожены 120-мм и 82-мм минометы с боекомплектом", - говорится в сообщении. Уточняется, что росгвардейцы обеспечили прикрытие и сопровождение расчетов реактивных систем залпового огня ВС России.
https://ria.ru/20241211/rosgvardija-1988542505.html
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курская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области

Более 30 солдат ВСУ и три опорных пункта уничтожены в Курской области

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 боевиков ВСУ и три опорных пункта уничтожено в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны, сообщается на сайте Росгвардии.
"Военнослужащие спецподразделений группировки войск (сил) Росгвардии, выполняющие задачи на территории Курской области, продолжают выявлять и уничтожать замаскированные позиции личного состава и техники украинских боевиков. Совместно с подразделениями Минобороны России в ходе огневого налета уничтожено более 30 боевиков ВСУ, техника и вооружение противника. В результате комплексного применения FPV-дронов, танка и артиллерии огневая группа спецназа Росгвардии уничтожила три опорных пункта и два расчета АГС противника, а также точными сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожены 120-мм и 82-мм минометы с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что росгвардейцы обеспечили прикрытие и сопровождение расчетов реактивных систем залпового огня ВС России.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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