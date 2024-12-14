https://ria.ru/20241214/vsu-1989182698.html

В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области

В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.12.2024

В Росгвардии рассказали об уничтожении боевиков ВСУ в Курской области

Более 30 боевиков ВСУ и три опорных пункта уничтожено в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:52

2024-12-14T08:52

2024-12-14T09:19

специальная военная операция на украине

курская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 боевиков ВСУ и три опорных пункта уничтожено в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны, сообщается на сайте Росгвардии. "Военнослужащие спецподразделений группировки войск (сил) Росгвардии, выполняющие задачи на территории Курской области, продолжают выявлять и уничтожать замаскированные позиции личного состава и техники украинских боевиков. Совместно с подразделениями Минобороны России в ходе огневого налета уничтожено более 30 боевиков ВСУ, техника и вооружение противника. В результате комплексного применения FPV-дронов, танка и артиллерии огневая группа спецназа Росгвардии уничтожила три опорных пункта и два расчета АГС противника, а также точными сбросами боеприпасов с БПЛА уничтожены 120-мм и 82-мм минометы с боекомплектом", - говорится в сообщении. Уточняется, что росгвардейцы обеспечили прикрытие и сопровождение расчетов реактивных систем залпового огня ВС России.

https://ria.ru/20241211/rosgvardija-1988542505.html

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курская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины