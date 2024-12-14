https://ria.ru/20241214/vladikavkaz-1989254430.html
Во Владикавказе легковушка столкнулась с поездом
Во Владикавказе легковушка столкнулась с поездом - РИА Новости, 14.12.2024
Во Владикавказе легковушка столкнулась с поездом
Легковой автомобиль столкнулся с поездом во Владикавказе на железнодорожном переезде Колонка - Беслан, организована проверка, сообщает пресс-служба Южной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:53
2024-12-14T20:53
2024-12-14T20:54
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авто
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с поездом во Владикавказе на железнодорожном переезде Колонка - Беслан, организована проверка, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Источник РИА Новости сообщил о двух госпитализированных пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. "Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения легкового автомобиля с поездом во Владикавказе. 14 декабря 2024 года на железнодорожном переезде перегона станций Колонка - Беслан произошло столкновение легкового автомобиля с поездом. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, владикавказ, южная транспортная прокуратура, россия, беслан
Происшествия, Авто, Владикавказ, Южная транспортная прокуратура, Россия, Беслан
Во Владикавказе легковушка столкнулась с поездом
Во Владикавказе проводится проверка после столкновения легковушки с поездом