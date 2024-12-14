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Российская вакцина от рака будет бесплатной - РИА Новости, 14.12.2024
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17:00 14.12.2024 (обновлено: 17:59 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html
Российская вакцина от рака будет бесплатной
Российская вакцина от рака будет бесплатной - РИА Новости, 14.12.2024
Российская вакцина от рака будет бесплатной
Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:00
2024-12-14T17:59
общество
андрей каприн
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". "Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.Каприн напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого. "Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог. В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
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общество, андрей каприн, александр гинцбург, здоровье - общество
Общество, Андрей Каприн, Александр Гинцбург, Здоровье - Общество
Российская вакцина от рака будет бесплатной

Главный онколог Минздрава Каприн: российская вакцина от рака будет бесплатной

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медсестра держит шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России".
"Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.
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Каприн напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого.
"Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог.
В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.
Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.
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