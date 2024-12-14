https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html
Российская вакцина от рака будет бесплатной
Российская вакцина от рака будет бесплатной - РИА Новости, 14.12.2024
Российская вакцина от рака будет бесплатной
Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:00
2024-12-14T17:00
2024-12-14T17:59
общество
андрей каприн
александр гинцбург
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". "Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.Каприн напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого. "Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог. В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей каприн, александр гинцбург, здоровье - общество
Общество, Андрей Каприн, Александр Гинцбург, Здоровье - Общество
Российская вакцина от рака будет бесплатной
Главный онколог Минздрава Каприн: российская вакцина от рака будет бесплатной
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире
"Радио России".
"Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.
Каприн
напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого.
"Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог.
В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.
Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.