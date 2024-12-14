https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html

Российская вакцина от рака будет бесплатной

Российская вакцина от рака будет бесплатной - РИА Новости, 14.12.2024

Российская вакцина от рака будет бесплатной

Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:00

2024-12-14T17:00

2024-12-14T17:59

общество

андрей каприн

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разрабатываемая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире "Радио России". "Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.Каприн напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого. "Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог. В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

https://ria.ru/20241125/onkovaktsina-1985582440.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей каприн, александр гинцбург, здоровье - общество