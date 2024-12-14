https://ria.ru/20241214/ukraina-1989206124.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:45
2024-12-14T14:45
2024-12-14T14:45
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 14.30 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 14.30 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской
, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.