https://ria.ru/20241214/ugroza-1989185842.html

"Столетиями". На Западе раскрыли, кто угрожает России через Украину

"Столетиями". На Западе раскрыли, кто угрожает России через Украину - РИА Новости, 14.12.2024

"Столетиями". На Западе раскрыли, кто угрожает России через Украину

Британия использует украинский конфликт в попытке реализовать свой давний план по дестабилизации России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:04

2024-12-14T10:04

2024-12-14T17:40

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британия использует украинский конфликт в попытке реализовать свой давний план по дестабилизации России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Британцы столетиями хотели уничтожить Россию. "Укроскам" — это всего лишь последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину", — написал он.Журналист добавил, что очевидная неудача операции на Украине лишь подстегивает британцев действовать агрессивнее и провоцировать большую эскалацию.В ноябре в эксклюзивном интервью газете Telegraph бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на Украине идет "опосредованная война" Запада и России.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны и что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241204/pomosch-1987327097.html

https://ria.ru/20241204/britanija-1987210830.html

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